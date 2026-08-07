POL-OH: Rücknahme Vermisstenfahndung

Fulda (ots) - Fulda. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizei am Mittwoch (19.08.) in der Zeit von 12 Uhr bis 15 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung an der Stadtwache in Fulda an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen. Hierfür ...

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