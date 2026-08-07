Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndung nach vermisstem Michael S. aus Rotenburg a.d. Fulda

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Seit Freitagmorgen (07.08.) wird der 57-jährige Michael S. aus Rotenburg vermisst. Er ist vermutlich mit einem grauen VW Golf mit HEF-Kennzeichen unterwegs.

Es besteht die Vermutung, dass der 57-Jährige medizinische Hilfe benötigt, so dass Hinweise in dieser Sache bitte an das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda unter 0661 / 105 - 0 oder die Polizeistation Rotenburg unter 06623 / 937 -0 erfolgen sollen.

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