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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahndung nach vermisstem Michael S. aus Rotenburg a.d. Fulda

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Seit Freitagmorgen (07.08.) wird der 57-jährige Michael S. aus Rotenburg vermisst. Er ist vermutlich mit einem grauen VW Golf mit HEF-Kennzeichen unterwegs.

Es besteht die Vermutung, dass der 57-Jährige medizinische Hilfe benötigt, so dass Hinweise in dieser Sache bitte an das Polizeipräsidium Osthessen in Fulda unter 0661 / 105 - 0 oder die Polizeistation Rotenburg unter 06623 / 937 -0 erfolgen sollen.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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