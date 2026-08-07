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POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Alaa A. vermisst

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Alaa A. vermisst
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Fulda (ots)

Fulda. Die Polizei sucht nach Aala A. aus Fulda. Die 13-Jährige wird seit Samstag (01.08.), 17 Uhr, vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich von Fulda gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die 13-jährige Alaa A. ist circa 166 cm groß, hat lange, teils lockig, teils geglättete, dunkle Haare, wirkt eher dem Erscheinungsbild einer 16-17-jährigen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Brille, helles, bauchfreies T-Shirt, dunkle Hose und schwarze Turnschuhe..

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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