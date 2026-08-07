POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Alaa A. vermisst
Fulda (ots)
Fulda. Die Polizei sucht nach Aala A. aus Fulda. Die 13-Jährige wird seit Samstag (01.08.), 17 Uhr, vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich von Fulda gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.
Die 13-jährige Alaa A. ist circa 166 cm groß, hat lange, teils lockig, teils geglättete, dunkle Haare, wirkt eher dem Erscheinungsbild einer 16-17-jährigen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Brille, helles, bauchfreies T-Shirt, dunkle Hose und schwarze Turnschuhe..
Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, oder jede andere Polizeidienststelle.
(Jonas Trabert)
Kontakt:
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