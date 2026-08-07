Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Alaa A. vermisst

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Fulda (ots)

Fulda. Die Polizei sucht nach Aala A. aus Fulda. Die 13-Jährige wird seit Samstag (01.08.), 17 Uhr, vermisst. Sie wurde zuletzt im Bereich von Fulda gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die 13-jährige Alaa A. ist circa 166 cm groß, hat lange, teils lockig, teils geglättete, dunkle Haare, wirkt eher dem Erscheinungsbild einer 16-17-jährigen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Brille, helles, bauchfreies T-Shirt, dunkle Hose und schwarze Turnschuhe..

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

(Jonas Trabert)

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