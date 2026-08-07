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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter entwendet - Kennzeichendiebstahl

Vogelsberg (ots)

E-Scooter entwendet

Lauterbach. Am Donnerstag (06.08.), zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen E-Scooter der Marke "Segway", an dem das Versicherungskennzeichen "026 LGX" angebracht war. Im Tatzeitraum war der E-Scooter in der Straße "Am Wörth" abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Schlitz. Zwischen Dienstag (04.08.), gegen 15.40 Uhr, und Donnerstag, (06.08.), gegen 18.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die polnischen Kennzeichenschilder "RDE 72987" welche an einem grauen Opel Meriva angebracht waren. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße "Steinweg" abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jona Alt)

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E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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