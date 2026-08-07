Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 25 Jahre Polizeipräsidium Osthessen Jubiläumsfest am Samstag, 15. August (11-18 Uhr)- Bürgerinnen und Bürger erhalten spannende Einblicke in die Polizeiarbeit

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Osthessen (ots)

Osthessen/Fulda. Das Polizeipräsidium Osthessen feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen und lädt zu diesem Anlass am Samstag, 15. August 2026 in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr herzlich zu einem Jubiläumsfest am Präsidiumssitz in der Severingstraße 1-7 in Fulda ein.

Seit seiner Gründung im Zuge der hessischen Polizeireform im Jahr 2001 steht das Polizeipräsidium Osthessen für professionelle, moderne und bürgernahe Polizeiarbeit. Rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen täglich für die Sicherheit von etwa 450.000 Menschen in den Landkreisen Fulda, Hersfeld-Rotenburg und dem Vogelsbergkreis. Mit einer Aufklärungsquote von zuletzt 67,5 Prozent und einer Kriminalitätsbelastung deutlich unter dem Landesdurchschnitt zählt Osthessen zu den sichersten Regionen Hessens.

Polizeipräsident Michael Tegethoff freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher:

"25 Jahre Polizeipräsidium Osthessen sind 25 Jahre Verantwortung für die Sicherheit in unserer Region. Darauf können wir mit Stolz zurückblicken. Das möchten wir gemeinsam feiern und laden alle Bürgerinnen und Bürgern herzlich ein, Polizei einmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Vor allem möchten wir an diesem Tag mit den Menschen ins Gespräch kommen, denn erfolgreiche Polizeiarbeit lebt auch von Kommunikation auf Augenhöhe und Vertrauen. Ich freue mich sehr auf diesen Tag.",

Um 11 Uhr wird der hessische Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz, Roman Poseck, im Beisein des osthessischen Polizeipräsidenten Michael Tegethoff und zahlreicher Ehrengäste den Tag im Rahmen eines Festaktes feierlich eröffnen.

Anlässlich des Jubiläums wurde eine Chronik "25 Jahre Polizeipräsidium Osthessen" erstellt, die zur Eröffnung erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Die Geschichte der osthessischen Polizei, viele spannende Themenseiten mit interaktiven Inhalten, Interviews und Jahresrückblicke geben tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Präsidiums. Die Chronik kann im Foyer käuflich erworben werden.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Bei Führungen durch das Polizeipräsidium öffnen die Befehlsstelle, das Einsatztrainingszentrum und das Polizeigewahrsam ihre Türen. Darüber hinaus präsentieren Einsatzkräfte moderne Kriminalitätsbekämpfung, Einsatztraining, Diensthunde, Polizeifahrzeuge und einen Polizeihubschrauber. Vorführungen zu Personen- und Fahrzeugkontrollen, Mitmachstationen zur Spurensicherung vermitteln Polizeiarbeit anschaulich. Für Kinder gibt es unter anderem Kinderschminken und weitere Mitmachangebote, während das Landespolizeiorchester Hessen, der Polizeichor Fulda sowie weitere regionale Musik- und Tanzformate für Unterhaltung auf der Bühne sorgen.

Zahlreiche Partner der Polizei und weitere Organisationen der Blaulichtfamilie beteiligen sich an der Veranstaltung und präsentieren ihre Arbeit. Der Tag soll daher nicht nur einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, sondern insbesondere den gegenseitigen Austausch fördern und das gemeinsame Engagement der Polizei und ihrer Netzwerkpartner für die Sicherheit der Menschen in Osthessen erlebbar machen.

(Marc Leipold)

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