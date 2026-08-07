POL-OH: Jugendtreff mit Farbe beschmiert
Fulda (ots)
Fulda. Am Mittwoch (05.08.), gegen 0 Uhr, beschmierten unbekannte Täter Fenster und Fassaden eines Jugendtreffs in der Straße "Aschenbergplatz" mit Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Jona Alt)
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