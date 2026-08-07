POL-OH: Jugendtreff mit Farbe beschmiert

Bad Hersfeld (ots) - Haunetal. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizei am Freitag (14.08.) in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung im Rahmen des "Feierabendmarktes" auf dem Konrad-Zuse-Platz in Haunetal-Neukirchen an. ...

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