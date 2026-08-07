POL-OH: Beschädigung von Schaukelsitzen
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Bad Hersfeld. Am Mittwoch (05.08.), gegen 0 Uhr, beschädigten unbekannte Täter im "Schildepark" nähe des "Seilerweg" zwei Schaukelsitze. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 570 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 06621/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Jona Alt)
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