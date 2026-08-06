Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizeistation Lauterbach hat einen neuen Leiter: Amtseinführung von Markus Höfer

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Vogelsberg (ots)

Lauterbach. Mit Erstem Polizeihauptkommissar Markus Höfer hat die Polizeistation Lauterbach einen neuen Leiter. Polizeipräsident Michael Tegethoff führte ihn am Donnerstag (06.08) offiziell in sein Amt ein.

Polizeipräsident Tegethoff begrüßte Höfer herzlich in seiner neuen Funktion und hob dessen langjährige Erfahrung sowie seine fachliche und persönliche Eignung hervor. "Mit Markus Höfer übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Leitung der Polizeistation Lauterbach. Er verfügt über umfassende polizeiliche Expertise und kennt die Herausforderungen, die mit der Leitung einer Polizeistation einhergehen. Ich bin überzeugt, dass er gemeinsam mit seinem Team die erfolgreiche Arbeit der Dienststelle fortsetzen und neue Impulse setzen wird", sagte Tegethoff. Höfer war zuletzt, seit dem 1. Mai 2024, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeistation Fulda. Markus Höfer bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und blickte seiner neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeistation Lauterbach sowie mit den Kommunen und den Menschen in der Region. Gemeinsam werden wir alles daransetzen, die Sicherheit im Vogelsbergkreis auch weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten und die gute Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern weiter auszubauen. Der erst kürzlich in der Lauterbacher Altstadt ausgebrochene Brand hat mir eindrucksvoll verdeutlicht, wie professionell, leistungsfähig und gut aufeinander abgestimmt unsere Sicherheits- und Rettungsstrukturen sind. ", erklärte Höfer.

Der Polizeipräsident dankte zugleich Erstem Polizeihauptkommissar Thomas Herget, der die Geschicke der Polizeistation Lauterbach seit dem 1. April 2025 für gut ein Jahr kommissarisch leitete. "Thomas Herget hat die Dienststelle durch großen Einsatz, Verlässlichkeit und Führungsstärke geprägt. Für sein Engagement und die geleistete Arbeit danke ich ihm herzlich. Ich freue mich zugleich auf die Fortsetzung unserer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit in seiner bisherigen Funktion als Leiter des Leitungsstabs im Polizeipräsidium Osthessen und wünsche ihm hierfür weiterhin viel Erfolg"

Über Markus Höfer:

Im Jahr 2000 begann Markus Höfer sein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst bei der Polizei Hessen. Nach einer kurzen Verwendung in der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim am Main wurde Höfer zum 2. Polizeirevier nach Offenbach abgeordnet und schließlich dorthin versetzt. Bis zu seiner Versetzung nach Osthessen im Jahr 2010 versah er dort seinen Dienst. In Osthessen angekommen, blieb er neun Jahre lang der Polizeistation Fulda treu. Während dieser Zeit sammelte er im Rahmen mehrerer befristeter Umsetzungen unter anderem Erfahrungen in der Führungsgruppe sowie in der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Osthessen. Im Jahr 2019 wurde Markus Höfer schließlich in die Führungsgruppe der Polizeidirektion Fulda umgesetzt. Anfang 2022 übernahm er die Leitung der Dezentralen Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fulda und wurde im Mai 2024 als stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeistation Fulda beauftragt.

(Jonas Trabert)

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