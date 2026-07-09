POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Bad Hersfeld. Zwischen Samstag (04.07.), gegen 14 Uhr, und Mittwoch (08.07.), gegen 18.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Straße "Seilerweg" von einem schwarzen Audi die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "BI-Y 1070". Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Lukas Rech)
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