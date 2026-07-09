POL-OH: Kennzeichenschilder entwendet

Vogelsberg (ots) - Freiensteinau. Ein Unbekannter verschaffte sich am Mittwochmorgen (08.07.), gegen 9.50 Uhr, über eine offenstehende Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Rhönstraße in Reichlos und durchsuchte diese anschließend nach Wertgegenständen. Als er hierbei von der Eigentümerin überrascht wurde, flüchtete der Unbekannte aus dem Haus und stieg zu einem weiteren Unbekannten in einen weißen Skoda Octavia mit dem polnischen ...

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