Feuerwehr Rostock: MEDIENTERMIN: Vorstellung des Jahresberichts 2025 der Feuerwehr Rostock
Rostock (ots)
Am Mittwoch, 01. Juli 2026,
um 10.00 Uhr
wird in der Feuerwache 1, Erich-Schlesinger-Straße 24, 18059 Rostock, der Jahresbericht der Feuerwehr Rostock für das Jahr 2025 durch das Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz vorgestellt. Im Rahmen des Termins werden die wichtigsten Kennzahlen, Entwicklungen und Ereignisse des vergangenen Jahres vorgestellt. Darüber hinaus werden aktuelle Herausforderungen, besondere Einsätze in 2025 sowie zukünftige Schwerpunkte der Arbeit der Feuerwehr erläutert. Als Ansprechpartner stehen zur Verfügung:
- Dr. Chris von Wrycz Rekowski, Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung, sowie; - Michael Allwardt, kommissarischer Leiter des Amtes für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Rückfragen bitte an:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressesprecher
Wochentags von 8 bis 16 Uhr, bei besonderen Einsatzlagen
gegebenenfalls auch darüber hinaus
Tel. +49 381 381-3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de
www.rostock.de/feuerwehr
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de
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