PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: MEDIENTERMIN: Vorstellung des Jahresberichts 2025 der Feuerwehr Rostock

Rostock (ots)

Am Mittwoch, 01. Juli 2026,

um 10.00 Uhr

wird in der Feuerwache 1, Erich-Schlesinger-Straße 24, 18059 Rostock, der Jahresbericht der Feuerwehr Rostock für das Jahr 2025 durch das Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz vorgestellt. Im Rahmen des Termins werden die wichtigsten Kennzahlen, Entwicklungen und Ereignisse des vergangenen Jahres vorgestellt. Darüber hinaus werden aktuelle Herausforderungen, besondere Einsätze in 2025 sowie zukünftige Schwerpunkte der Arbeit der Feuerwehr erläutert. Als Ansprechpartner stehen zur Verfügung:

   - Dr. Chris von Wrycz Rekowski, Senator für Finanzen, 
     Digitalisierung und Ordnung, sowie;
   - Michael Allwardt, kommissarischer Leiter des Amtes für 
     Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Rückfragen bitte an:

Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Pressesprecher
Wochentags von 8 bis 16 Uhr, bei besonderen Einsatzlagen
gegebenenfalls auch darüber hinaus
Tel. +49 381 381-3884
E-Mail: presse.feuerwehr@rostock.de
www.rostock.de/feuerwehr

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Diensthabender B-Dienst
E-Mail: bd.feuerwehr@rostock.de

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Rostock
Weitere Meldungen: Feuerwehr Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 20:41

    Feuerwehr Rostock: Pfeffersprayfreisetzung in einem Einkaufszentrum

    Rostock (ots) - 15.06.2026, 18:10 Uhr Rostock Schmarl, Handwerkstraße MANV 1 (Massenanfall von Verletzten/Betroffenen) Über den Notruf 112 wurde die integrierte Rettungsleitstelle der Hanse- und Universitätsstadt Rostock heute gegen 18:10 Uhr über eine Pfeffersprayfreisetzung in einem Einkaufszentrum der Schmarler Handwerkstraße informiert. Aufgrund des ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 16:00

    Feuerwehr Rostock: Rostock macht sich krisenfest: Erster Bevölkerungsschutztag am 27. Juni

    Rostock (ots) - Unter dem Motto "Sicher leben, gemeinsam handeln!" veranstaltet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock am Samstag, 27. Juni 2026, erstmals den Rostocker Bevölkerungsschutztag. Von 10 bis 15 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Vorplatz des Kröpeliner Tors, in der Kröpeliner Straße sowie auf dem Neuen Markt ein vielfältiges ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 09:10

    Feuerwehr Rostock: Feuerwehr Rostock nimmt neue Integrierte Leitstelle in Betrieb

    Rostock (ots) - Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat heute ihre neue Integrierte Leitstelle auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache 1 in Betrieb genommen. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Planung und des Baus im Zusammenwirken des Amtes für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz mit dem Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren