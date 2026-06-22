Feuerwehr Rostock

Feuerwehr Rostock: MEDIENTERMIN: Vorstellung des Jahresberichts 2025 der Feuerwehr Rostock

Rostock (ots)

Am Mittwoch, 01. Juli 2026,

um 10.00 Uhr

wird in der Feuerwache 1, Erich-Schlesinger-Straße 24, 18059 Rostock, der Jahresbericht der Feuerwehr Rostock für das Jahr 2025 durch das Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz vorgestellt. Im Rahmen des Termins werden die wichtigsten Kennzahlen, Entwicklungen und Ereignisse des vergangenen Jahres vorgestellt. Darüber hinaus werden aktuelle Herausforderungen, besondere Einsätze in 2025 sowie zukünftige Schwerpunkte der Arbeit der Feuerwehr erläutert. Als Ansprechpartner stehen zur Verfügung:

- Dr. Chris von Wrycz Rekowski, Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung, sowie; - Michael Allwardt, kommissarischer Leiter des Amtes für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Original-Content von: Feuerwehr Rostock, übermittelt durch news aktuell