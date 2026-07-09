Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Wohnhaus

Vogelsberg (ots)

Freiensteinau. Ein Unbekannter verschaffte sich am Mittwochmorgen (08.07.), gegen 9.50 Uhr, über eine offenstehende Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Wohnhauses in der Rhönstraße in Reichlos und durchsuchte diese anschließend nach Wertgegenständen. Als er hierbei von der Eigentümerin überrascht wurde, flüchtete der Unbekannte aus dem Haus und stieg zu einem weiteren Unbekannten in einen weißen Skoda Octavia mit dem polnischen Kennzeichen "GD-7Y004". Anschließend fuhren die Beiden in Richtung Weidenau davon. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle längere Haare, Jeans Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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