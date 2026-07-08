Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Vogelsberg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall im Parkhaus

Künzell. Am Dienstag (07.07.), gegen 20.25 Uhr, parkte ein 82-Jähriger Smart-Fahrer in einem Parkhaus in der Friedrich-Dietz-Straße vorwärts ein. Ein bislang ungeklärter Ursache beschleunigte er nach dem Rangiervorgang stark, fuhr über die Parkplatzmarkierung hinaus und kollidierte mit einer massiven Stahlverstrebung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 23.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Freiensteinau. Am frühen Mittwochmorgen (08.07.), gegen 6.20 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger aus der Gemeinde Freiensteinau die L 3178 von Freiensteinau kommend in Richtung Nieder-Moos. Im Bereich einer Linkskurve kam er hierbei aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den angrenzenden Straßengraben. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einer Grünfläche auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 58-Jährige verletzte sich nach erster Einschätzung hierbei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Lauterbach. Zwischen Montag (06.07.), gegen 22 Uhr, und Dienstag (07.07.), gegen 7.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Schlagmühlenweg" in Frischborn einen Seat Ibiza, welcher dort am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Der Unbekannte kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Lauterbach)

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