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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter

Vogelsberg (ots)

Mücke. Am Samstag (04.07.), im Zeitraum von 14.40 Uhr bis 21.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Bahnhofstraße im Ortsteil Flensungen einen E-Scooter der Marke Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen "286-MWK". Dieser war an einem dort befindlichen Fahrradständer mittels Schloss angeschlossen. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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