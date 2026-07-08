Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter

Vogelsberg (ots)

Mücke. Am Samstag (04.07.), im Zeitraum von 14.40 Uhr bis 21.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Bahnhofstraße im Ortsteil Flensungen einen E-Scooter der Marke Xiaomi mit dem Versicherungskennzeichen "286-MWK". Dieser war an einem dort befindlichen Fahrradständer mittels Schloss angeschlossen. Hinweise bitte an die Polizei Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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