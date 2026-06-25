POL-OH: Absage der Fahrradcodierung in Nentershausen

Vogelsbergkreis (ots) - Freiensteinau. Am Dienstag (23.06.), gegen 11.30 Uhr, wurde ein 64-Jähriger aus der Gemeinde Freiensteinau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Mühlfeld" Opfer dreister Trickdiebe. Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, sprach ein Unbekannter den Mann auf dem Parkplatz an. Der 64-Jährige übergab dem Unbekannten daraufhin eine kleine Menge Bargeld und stieg in sein Auto ein. ...

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