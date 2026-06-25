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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Absage der Fahrradcodierung in Nentershausen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nentershausen. Die geplante Fahrradcodierung am Samstag (27.06.) zwischen 11 Uhr und 17 Uhr (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6297798) im Rahmen des Gemeindefeuerwehrtags, wird aufgrund der Absage der Veranstaltung in Verbindung mit der derzeitigen Witterung ebenfalls nicht stattfinden können.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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