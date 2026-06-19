Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kostenlose Fahrradcodierung in Nentershausen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nentershausen. Um mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern, bietet die Polizei am Samstag (27.06.) in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung im Rahmen der "Blaulichtmeile" auf dem Gelände der Feuerwehr Nentershausen an. Interessierte haben die Möglichkeit, sich eine individuelle Nummer in den Rahmen ihres Rades codieren zu lassen.

Hierfür brauchen Zweiradliebhaber lediglich einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie ein Personaldokument - sprich Personalausweis oder Reisepass.

HINWEIS: Fahrräder mit Carbonrahmen lassen sich leider nicht codieren. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Wann? Am Samstag (27.06.), zwischen 11 Uhr und 17 Uhr Wo? Feuerwehr Nentershausen, Eisenacher Straße 1, 36214 Nentershausen

Terminvergabe? Voranmeldung unter der Telefonnummer 06623 937-0 bis zum 25.06.2026 erforderlich.

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