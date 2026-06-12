Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Burghaun - Langenschwarz

Fulda (ots)

Burghaun. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 11.06.2026 ereignete sich in Langenschwarz in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Gegen 01:50 Uhr befuhr ein Sattelzug mit heller Plane die Hauptstraße und beschädigte im Vorbeifahren einen Stromkasten, ein Vorfahrtsschild und eine Mauer Höhe Hausnummer 5. Anschließend entfernte er sich weiter Richtung L 3169, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Vom Sattelzug konnte durch einen Zeugen das Kennzeichen mit der Ortskennung HVL abgelesen werden. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

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