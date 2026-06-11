Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Schienenersatzverkehr kollidiert mit Auto

Rotenburg a. d. Fulda. Am Donnerstag (11.06.), gegen 8.45 Uhr, kam es in Lispenhausen in der Nürnberger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus des Schienenersatzverkehrs und einem Auto. Der Bus befuhr die Nürnberger Straße aus Richtung Rotenburg a. d. Fulda kommend in Richtung Bebra. Im Kreuzungsbereich der Schulstraße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem Audi Q2, welcher die Schulstraße befuhr und nach links auf die Nürnberger Straße abbiegen wollte. Der 45-jährige Busfahrer und die weiteren Fahrgäste blieben glücklicherweise unverletzt. Der 85-jährige Audi-Fahrer aus Lispenhausen verletzte sich leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls drückte sich der Audi in einen angrenzenden Gartenzaun. Es entstand ein Sachschaden von circa 46.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (10.06.), zwischen 7.35 und 15 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Seat, welcher in der Sturmiusstraße abgeparkt stand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

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