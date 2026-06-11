POL-OH: Aktuelle Vermisstensuche nach der 15-jährigen Annika W.
Fulda (ots)
Seit dem heutigen Donnerstag (11.06.) wird die 15-jährige Annika W. aus Künzell (Kreis Fulda) vermisst. Die Jugendliche wurde heute zuletzt in der Innenstadt von Fulda gesehen. Annika ist 1,70 Meter groß und hat dunkelblonde lange Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sie trug zuletzt einen dunkelroten Hoodie und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Personen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0661/105-0 an das Polizeipräsidium Osthessen oder jede andere Polizeidienststelle.
Gefertigt: Waltenberger, PHK
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