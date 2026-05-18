Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Fahrzeug beschädigt - Versuchter Einbruch - Grabschmuck entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Poppenhausen. Am Samstag (16.05.), zwischen 20.30 Uhr und 22.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "Marktplatz" Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter aus den Räumlichkeiten zwei Schlüssel und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeug beschädigt

Künzell. Zwischen Freitagabend (15.05.), 17.30 Uhr, und Samstagabend (16.05.), 21.15 Uhr, beschädigten Unbekannte einen grauen Opel Corsa, welcher auf einem Parkplatz im Harbacher Weg abgestellt war. Am Fahrzeug wurde durch die Geschädigte eine Delle in der Motorhaube festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Fulda. Zwischen Mittwoch (13.05.), 19 Uhr, und Samstag (16.05.), 9 Uhr, versuchten Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Josef-Nüdling-Straße im Stadtteil Bronnzell zu verschaffen. Nachdem versucht wurde die Terassentür aufzuhebeln, ließen die Täter aus derzeit nicht bekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Grabschmuck entwendet

Hünfeld. Auf dem Friedhof im Ortsteil Kirchhasel entwendeten Unbekannte im Zeitraum von Sonntag (10.05.), 15 Uhr, bis Donnerstag (14.05.), 20.45 Uhr, ein Kreuz aus Kupfer.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu auffällig verhaltenden Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Bürgerinnen und Bürger werden zudem gebeten, verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere im Bereich von Friedhöfen, umgehend dem Polizeipräsidium Osthessen telefonisch zu melden - im Notfall über die Notrufnummer 110.

(Jonas Trabert)

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