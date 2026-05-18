Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nachtrag zu Unfall auf der BAB 7, zwischen Bad Brückenau und Dreieck Fulda

Fulda (ots)

Der 27-jährige Fahrer eines unfallbeteiligten Fahrzeuges (BMW, X1) aus dem Landkreis Fulda ist an den Folgen der schweren Verletzungen verstorben. Die 18-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Bad Kissingen wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache war ein Sachverständiger für Unfallanalytik an der Unfallstelle. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden für mehrere Stunden gesperrt werden.

Kümpel, FuL PP Osthessen

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