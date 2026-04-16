Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Radfahrer verletzt

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (15.04.) erlitt ein 60-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 8.40 Uhr in Fulda den Gehweg der Leipziger Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Leipziger Straße/Lehnerzer Straße endete der Gehweg. Der 60-Jährige kreuzte anschließend die Dresdener Straße. Hier kam zu einem Zusammenstoß mit einem 63-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Lehnerzer Straße in Richtung Leipziger Straße befuhr und nach rechts in die Dresdener Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.800 Euro.

Ebersburg. Ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (15.04.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 19.30 Uhr im Ortsteil Weyhers die Fuldaer Straße in Richtung Burgstraße. Im Kreuzungsbereich Hochstraße / Burgstraße / Fuldaer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Skoda-Fahrer, welcher die Hochstraße befuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Rhönstraße überqueren wollte. Der 18-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.04.), gegen 1.15 Uhr, parkte ein Lkw-Fahrer aus Weyhe auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße. Linksseitig neben dem Lkw parkte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer ebenfalls mit seinem Fahrzeug. Beim Ausparken kollidierte dieser mit dem rechten Außenspiegel des Lkw. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (15.04.), gegen 07.25 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Orb die B 27 aus Richtung B 62 kommend in Richtung Bad Hersfelder Innenstadt. Er befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen. Ein 60-jähriger VW-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen parallel zum Lkw des 32-Jährigen. Zwischen der Lomo- und Picasso-Kreuzung wechselte der LKW-Fahrer vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem parallel zu ihm fahrenden VW-Fahrer. Eine 59-jährige Mitfahrerin im VW des 60-Jährigen wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell