PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Radfahrer verletzt

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (15.04.) erlitt ein 60-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 8.40 Uhr in Fulda den Gehweg der Leipziger Straße stadtauswärts. An der Kreuzung Leipziger Straße/Lehnerzer Straße endete der Gehweg. Der 60-Jährige kreuzte anschließend die Dresdener Straße. Hier kam zu einem Zusammenstoß mit einem 63-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Lehnerzer Straße in Richtung Leipziger Straße befuhr und nach rechts in die Dresdener Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.800 Euro.

Ebersburg. Ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Ebersburg wurde bei einem Unfall am Mittwoch (15.04.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 19.30 Uhr im Ortsteil Weyhers die Fuldaer Straße in Richtung Burgstraße. Im Kreuzungsbereich Hochstraße / Burgstraße / Fuldaer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 44-jährigen Skoda-Fahrer, welcher die Hochstraße befuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung Rhönstraße überqueren wollte. Der 18-jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (16.04.), gegen 1.15 Uhr, parkte ein Lkw-Fahrer aus Weyhe auf einem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße. Linksseitig neben dem Lkw parkte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer ebenfalls mit seinem Fahrzeug. Beim Ausparken kollidierte dieser mit dem rechten Außenspiegel des Lkw. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (15.04.), gegen 07.25 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Orb die B 27 aus Richtung B 62 kommend in Richtung Bad Hersfelder Innenstadt. Er befuhr den mittleren von drei Fahrstreifen. Ein 60-jähriger VW-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen parallel zum Lkw des 32-Jährigen. Zwischen der Lomo- und Picasso-Kreuzung wechselte der LKW-Fahrer vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem parallel zu ihm fahrenden VW-Fahrer. Eine 59-jährige Mitfahrerin im VW des 60-Jährigen wurde leichtverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 15:49

    POL-OH: Sachbeschädigung an Hütte

    Vogelsbergkreis (ots) - Schlitz. Im Zeitraum von Dienstag (14.04.) bis Mittwoch (15.04), 20 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "Karlshof" und machten sich an einer dort befindlichen Hütte zu schaffen. Dabei beschädigten sie die Tür, die Einrichtung sowie mehrere Fensterscheiben der Hütte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:31

    POL-OH: E-Scooter entwendet

    Fulda (ots) - Am Mittwoch (15.04.), zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Dientzenhoferstraße einen dort am Gehweg abgestellten schwarzen E-Scooter des Herstellers Xiaomi. An dem Roller ist das Versicherungskennzeichen "254 BXT" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Jonas Trabert) Kontakt: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 14:18

    POL-OH: Einbruch in Wohnung

    Vogelsberg (ots) - Alsfeld. Am Dienstag (14.04.), zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr, begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Soldanstraße und verschafften sich dort Zutritt zu einer Wohnung, indem sie eine Tür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren