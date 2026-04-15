Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Garage - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau. Am Samstag (11.04.), sprachen zwei Unbekannte im Zeitraum von 14 bis 14.15 Uhr einen 93-jährigen Bewohner in seiner Garage in der Straße "Zum Klosterstein" im Ortsteil Hainrode an. Die beiden männlichen Täter gaben vor, Schrotthändler zu sein. Während einer der Täter den Mann geschickt in ein Gespräch verwickelte, nutzte der zweite Täter den unaufmerksamen Moment des Seniors aus und entwendete ein Schweißgerät aus der Garage. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug, an dem nach derzeitigen Erkenntnissen ein bulgarisches Kennzeichen angebracht war. Die beiden Unbekannten können nicht näher beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

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