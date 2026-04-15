PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Garage - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Ludwigsau. Am Samstag (11.04.), sprachen zwei Unbekannte im Zeitraum von 14 bis 14.15 Uhr einen 93-jährigen Bewohner in seiner Garage in der Straße "Zum Klosterstein" im Ortsteil Hainrode an. Die beiden männlichen Täter gaben vor, Schrotthändler zu sein. Während einer der Täter den Mann geschickt in ein Gespräch verwickelte, nutzte der zweite Täter den unaufmerksamen Moment des Seniors aus und entwendete ein Schweißgerät aus der Garage. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug, an dem nach derzeitigen Erkenntnissen ein bulgarisches Kennzeichen angebracht war. Die beiden Unbekannten können nicht näher beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 19:35

    POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

    Fulda (ots) - Verkehrsunfall auf der BAB A4, zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen Am 14.04.2026, gegen 16:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A4 zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Wommen. Vorausgegangen war ein weiterer Verkehrsunfall auf Grund dessen sich ein Stau bildete. Ein 39-jähriger belarussischer ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 15:25

    POL-OH: Diebstahl von Diesel - Diebstahl von Motorradkennzeichen - Bäume beschädigt

    Vogelsbergkreis (ots) - Diebstahl von Diesel Herbstein. Unbekannte begaben sich auf eine Baustelle in der Hauptstraße im Ortsteil Altenschlirf und machten sich dort an gleich mehreren Baumaschinen zu schaffen. Dabei pumpten sie mehrere hundert Liter Diesel-Kraftstoff aus den Tanks der Maschinen. Festgestellt wurde dies am Montagmorgen (13.04.), gegen 7 Uhr. Hinweise ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 15:22

    POL-OH: Abbiegeunfall

    Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda (ots) - Fulda. Ein 40-jähriger Hyundai-Fahrer aus Fulda und eine 60-jährige VW-Fahrerin aus Hünfeld erlitten bei einem Unfall am Montag, (13.04.) leichte Verletzungen. Der Hyundai-Fahrer befuhr gegen 17 Uhr in Fulda die Ronsbachstraße in Fahrtrichtung Rangstraße und wollte nach links in den Wallweg abbiegen. Hierbei kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren