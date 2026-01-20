Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Grabschmuck - Tageswohnungseinbruch - Handtasche entwendet - Farbschmiererei an Garage

Fulda (ots)

Diebstahl von Grabschmuck

Hofbieber/Großenlüder. Im Tatzeitraum von Sonntag (11.01.) bis Sonntag (18.01.) kam es auf dem Friedhof im Ortsteil Langenbieber an zwei Grabmälern zu Diebstählen von einem Bronze-Kreuz und einer Bronze-Madonnenfigur. Bei einem weiteren Grabmal wurde versucht, eine Madonnenfigur zu entwenden. Bei den Diebstählen wurden die Gräber erheblich beschädigt, sodass ein Gesamtsachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstand.

Auch auf dem Friedhof in Großenlüder wurde im oben genannten Zeitraum ein Bronzekreuz gewaltsam entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen zu wenden unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tageswohnungseinbruch

Flieden. Am Montag (19.01.), zwischen 8 Uhr und 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Straße "An der Fliede" gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten alle drei Etagen nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie mit diversem Schmuck in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handtasche entwendet

Petersberg. Zwischen Samstag (17.01.), 18.30 Uhr, und Sonntagfrüh (18.01.), 3 Uhr, entwendeten Unbekannte die Handtasche einer 67-Jährigen auf einer Veranstaltung im Propsteihaus. Neben einem Schlüssel haben sich auch die Brille und das Mobiltelefon der Frau in der Tasche befunden. Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmiererei an Garage

Künzell. Im Zeitraum von Samstag (10.01.), 15 Uhr, und Sonntag (18.01.), 12 Uhr, beschmierten Unbekannte im Harbacher Weg eine Garagenwand mit grüner Farbe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

