POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Leichtkraftradfahrer leicht verletzt

Künzell. Ein 59-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (18.09.) leicht verletzt. Er fuhr gegen 9.25 Uhr aus Richtung Künzell kommend in einen Kreisel in der Turmstraße ein und wollte seine Fahrt in Richtung Fulda fortsetzen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er hier aus ungeklärter Ursache zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Lkw-Fahrer touchiert Außenspiegel und flüchtet

Niederaula. Am Dienstag (17.09.), in der Zeit von 12.40 Uhr bis 12.45 Uhr, parkte eine 53-jährige Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren Porsche Macan auf dem Parkstreifen in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen touchierte ein unbekannter Lkw-Fahrer im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Porsches und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall im Begegnungsverkehr

Neuenstein. Am Dienstag (17.09.), gegen 21.35 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Daimler-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 324 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Neuenstein und bog an der Einmündung zur Kreuzeichenstraße nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Polo eines 20-Jährigen aus Knüllwald. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW Polo wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (17.09.), gegen 16.15 Uhr, parkte eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin aus Heringen auf einem Parkplatz in der Wittastraße. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an diesem fest. Der Verursacher hatte sich in der Zwischenzeit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Am Mittwoch (18.09.), in der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 12.05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Drogerie Müller in der Schellengasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein dort abgestellter grauer Seat Kombi, vermutlich durch einen roten Pkw, im linken Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens an dem grauen Seat wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/974-0, jeder andere Polizeidienststelle, oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Alsfeld

