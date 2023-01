Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Werbetafel in Homberg/Ohm - Zeugenaufruf

Alsfeld (ots)

Homberg/Ohm - Am Dienstag (03.01.2023) wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr gegen 00.25 Uhr durch eine Zeugin der Brand einer Werbetafel in Homberg/Ohm, in der Straße Auf den Sandäckern, gemeldet. Die Werbetafel war an einer Straßenlaterne befestigt und konnte durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Der Brand könnte zu einer Serie von Vorfällen gehören, die sich in jüngster Vergangenheit in Homberg/Ohm ereignet haben. Obwohl der Sachschaden in diesem Fall nur gering ist, bittet die Polizei daher erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Alsfeld unter 06631-974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

