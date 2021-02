Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am 03.02.2021, gegen 19.05 Uhr fuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck mit seinem BMW von Rotenburg a. d. Fulda über die B 83, B 27 und L 3251 in Richtung Wildeck. Aufgefallen war der Fahrer wegen seiner unsicheren Fahrweise, wobei er mehrmals in den Gegenverkehr kam und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Eine Streife der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda konnte den BMW schließlich in Wildeck-Obersuhl antreffen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln. Verkehrsteilnehmer, die durch den entgegenkommenden BMW gefährdet wurden werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623-9370 in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: (Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, Polizeioberkommissar Mulack)

