Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, rissen Unbekannte auf einem Schulgelände in der Straße "Am Eichberg" zwischen dem 28. und 29. Mai mehrere Äste von Zierbäumen ab. Außerdem hinterließen sie diversen Unrat und Müll auf einem Pausenhof. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell