POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Rotenburg

Verkehrskontrolle Bebra - Am So. 16.02.20 gg. 01.00 h fiel einer Streife die enthemmte Fahrweise eines BMW mit ESW Kennzeichen in der Ortslage von Breitenbach auf. Das Fahrzeug wurde angehalten und kontrolliert. Bei dem 23- jährigen Fahrer aus Eschwege ergaben sich Anhaltspunkte für Betäubungsmittelkonsum. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet. Desweiterem wurde festgestellt, dass die Kennzeichen nicht an das Fahrzeug gehörten und er keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Fahrzeug wurden noch BTM Reste, sowie ein weiteres Kz. gefunden werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet, wo noch weitere zum Teil gestohlene Kennzeichen mit Zulassungsplaketten sichergestellt wurden. Gegen ihn werden Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erwerb und Besitz von BTM, Fahren unter BTM Einfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurde bei einem 17- jährigen Mitfahrer aus Eschwege ein Teleskopschlagstock griffbereit in der Jackentasche gefunden und sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Aufgefahren Bebra - Am Sa. 15.02.20 gg. 20.48 h befuhr ein 72 jähriger Bebraner die Luisenstraße aus Richtung Heidaustr. kommend in Richtung Göttinger Str.. Hinter ihm fuhr ein 38- jähriger Bebraner in die gleiche Richtung. In Höhe der Straße Am Elimberg beachtete der 72- jährige die Verkehrsregel "Rechts vor Links" und verringerte seine Geschwindigkeit. Dies übersah der 38- jährige und fuhr ungebremst auf. An der Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 23000 EUR .

Unfallflucht Bebra - Am Sa. 15.02.20 um 13.58 h wollte ein 83- jähriger Bebraner in der Bismarkstraße in seinen Pkw der auf einem Parkplatz stand einsteigen. Beim Einsteigen stieß er mit der Tür gegen den Kotflügel, des neben ihm parkenden Pkw eines 68- jährigen Bebraners. Es kam zu einem kurzen Gespräch zwischen beiden, was von dem 86- jährigen abgebrochen wurde und er fuhr einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Kotflügel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet..

