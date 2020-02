Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - Am Freitag (31.01.), gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Alte Obergasse". In Höhe der Hausnummer 24 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug des 21-jährigen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 21-jährige unverletzt. Da er jedoch nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Zusammenstoß beim Überholen

Lauterbach - Am Freitag (31.01), gegen 06:45 Uhr, befuhr eine 53-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße von Reuters nach Maar. Sie wollte den vor ihr fahrenden Pkw eines 58-jährigen Pkw-Fahrer überholen. Nach dem Überholvorgang zog die 53-jährige Fahrerin zu früh nach rechts und stieß hierdurch mit der Beifahrerseite gegen die linke Fahrzeugseite des Wagens von dem 58-jährigen Fahrers. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Zusammenstoß beim Ausparken

Lauterbach - Am Freitag (31.01), gegen 12:30 Uhr, parkte ein 84-jähriger Pkw-Fahrer in der Kanalstraße in Höhe der Hausnummer 6 in einer Parkbucht. Beim Ausparken übersah er einen 47-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Kanalstraße in Richtung Eisenbacher Tor befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Schlitz - Am Freitag (31.01), gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße von Sandlofs herkommend und wollte auf die Landesstraße Schlitz / Qeck einbiegen. Dabei übersah sie einen 57-jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Landesstraße in Richtung Queck befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Schotten - Am Freitag (31.01), gegen 22:00 Uhr, parkte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer sein Fahrzeug, entgegengesetzt der Fahrtrichtung in der Eichelsächser Straße in Höhe der Hausnummer 25 am Fahrbahnrand. Als er am Samstag (01.02.), gegen 07:00 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der rechten hinteren Fahrzeugecke, sowie am rechten Rücklicht beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren gegen den Wagen des 23-jährigen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Am geparkten Wagen entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090.

