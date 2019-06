Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sicherheitsdienst verständigt Polizei

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 03.06.2019

Sicherheitsdienst verständigt Polizei Lauterbach - Ein Sicherheitsdienst verständigte in der Nacht von Sonntag (2.6.) auf Montag (3.6.) die Polizei, da die visuelle Überwachung des Vorraumes der Commerzbank in Lauterbach, in dem auch ein Geldautomat steht, nicht mehr möglich war. Da eine strafbare Handlung nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei noch in der Nacht die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen ein. Die Kriminalpolizei Alsfeld nahm die Ermittlungen am Montagvormittag auf. Es fanden sich keinerlei Hinweise auf strafbare Handlungen, die Ursache könnte ein technischer Defekt sein.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

