POL-OH: Reinigungstücher gestohlen - Einbrecher in Schule - Autos beschädigt

Fulda (ots)

Reinigungstücher und Wischbezüge gestohlen

Fulda - Ein kurioser Diebstahl hat sich am Sonntagmittag (2.6.), gegen 12.00 Uhr, im Klinikum in der Pacelliallee ereignet. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde ein Mann dabei überrascht, wie er von einem Reinigungswagen in der Station 2a zwei Plastiktüten mit Wischbezügen und Reinigungstüchern stahl. Auf seine Missetat angesprochen, ergriff er sofort die Flucht, sprang durch ein Fenster auf das Dach, zerstörte dort das Plexiglas einer Lichtkuppel, ließ sich in den darunterliegenden Raum fallen und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Der Täter war etwa 55 Jahre alt, 180 - 185 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hatte seine grauen Haare zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet war er mit grauem Oberteil und weißer Arbeitshose.

Einbrecher in der Schule

Fulda - Bereits in der Nacht vom 6. zum 7. Mai 2019 waren unbekannte Täter in die Bardoschule in der Abt-Richard-Straße eingebrochen. Dabei hatten sie Bargeld und Eintrittskarten für eine Sportveranstaltung erbeutet. Am vergangenen Wochenende (29.-31.5.) war die Bardoschule erneut das Ziel von Einbrechern. Sie kletterten über die Umzäunung und hebelten das Fenster zu einem Lehrerzimmer auf. Nachdem sie in die Innenräume eingedrungen waren, durchsuchten sie mehrere Räume und brachen dabei auch mehrere Türen auf. Sie stahlen vier Tablets samt Tragetaschen sowie einen aus der Wand gebrochenen Möbeltresor mit einem bisher unbekannten Bargeldbetrag.

Geparkte Autos beschädigt

Petersberg - In der Straße An der Hutweide wurden am Freitag (31.5.) zwei parkende Personenwagen beschädigt. Bei einem Ford Tourneo schlugen die Täter drei Scheiben ein, bei einem Infiniti rissen sie die Halterung einer Stoßstange ab. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

