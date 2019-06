Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein (Korrekturmelung)

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 03.06.2019

Autofahrer unter Drogen und ohne Führerschein (Korrekturmeldung) Lauterbach - Einen 27-jährigen Autofahrer erwischten Polizeibeamte am Samstagnachmittag (1.6.)unter Drogeneinfluss am Steuer seines Pkw und ohne Führerschein in der Lauterbacher Innenstadt. Die Beamten hielten den Fahrer aus dem Vogelsbergkreis an und kontrollierten ihn. Während der Verkehrskontrolle kam die Vermutung auf, dass der 27-Jährige Drogen konsumiert haben könnte. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Des Weiteren stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Ordnungshüter erstatteten Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

