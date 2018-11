POL-KA: (KA) Karlsruhe, Kronau - Betrunkener Lkw-Fahrer auf der Autobahn unterwegs

Karlsruhe, Kronau (ots) - Am Samstagmittag hat die Karlsruher Autobahnpolizei einen in Schlangenlinien fahrenden Lkw-Fahrer mit 2,5 Promille auf der Autobahn kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen. Gegen 15.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Pkw-Lenker dem Autobahnpolizeirevier in Karlsruhe, dass vor ihm auf der A 5 ein Lkw in Schlangenlinien fahren würde. Der Mann folgte dem Lkw zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord und Bruchsal und stellte fest, dass der ungarische Sattelschlepper am Ende der eingerichteten Baustelle in Bruchsal auch eine Baustellenbegrenzung streifte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers konnte den 50-jährigen Ungar Höhe Kronau mit dem zuvor beschriebenen Lkw aus dem Fließverkehr ziehen und bei der Ausfahrt Kronau kontrollieren. Der Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von knapp über 2,5 Promille auf, weshalb er seinen Lkw stehen lassen musste. Da sein Führerschein direkt eingezogen wurde, musste sein Arbeitgeber einen Ersatzfahrer organisieren.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell