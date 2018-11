POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt- 32-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Straubenhardt (ots) - Ein 32-jähriger Ford-Fahrer wollte am Samstag nicht von der Polizei kontrolliert werden und versuchte sich aus dem Staub zu machen. Einer Streife des Polizeireviers Neuenbürg fiel der Mann gegen 2.15 Uhr auf der Feldrennacher Straße auf. Als die Beamten den Autofahrer durch das Stopp-Signal am Streifenwagen zum Anhalten bewegen wollten, bremste der Betroffene zunächst sein Fahrzeug ab. Beim Herantreten der Polizisten an den Ford, fuhr der 32-Jährige plötzlich los, beschleunigte stark und schaltete das Fahrtlicht aus. In der Folge lieferte sich der Mann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, die unter anderem über die Neuenbürger Straße, Herrenalber Straße, Am Sportplatz und schließlich zum Kreisverkehr Hasenstock führte, wo der Flüchtige aufgrund seines beschädigten Reifens langsamer fahren musste. Nicht nur, dass der Ford-Fahrer mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, er ließ auch sämtliche Verkehrsregeln außer Acht. Erst auf der Karlsbader Straße stoppte der 32-Jährige und rannte ins angrenzende Feld. Dort konnte er dann von einem Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden. Vermutlich stand der Mann unter Drogeneinwirkung, denn entsprechende Utensilien konnten in seinem Rucksack sichergestellt werden. Zeugen, die von dem Ford-Lenker gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082 79120, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell