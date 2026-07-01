POL-MI: Viele Verstöße bei Schwerpunktkontrollen festgestellt
Bad Oeynhausen (ots)
(TB) Im Zuge von Schwerpunktkontrollen am Dienstag im Stadtgebiet von Bad Oeynhausen machten die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Feststellungen. Sie fertigten 17 Ordnungswidrigkeiten und erhoben 67 Verwarngelder.
So stellten die Beamten beispielsweis 44 Vorfahrtsverletzungen fest. Das waren etwas mehr als die Hälfte aller Verkehrsverstöße. Aber auch das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, die Handynutzung oder die Missachtung des Rotlichtes wurden sanktioniert. Zu den überprüften Verskehrsteilnehmern zählten Auto- und Lastwagenfahrende ebenso wie Nutzer von Fahrrädern, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeugen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell