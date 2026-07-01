Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Viele Verstöße bei Schwerpunktkontrollen festgestellt

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Im Zuge von Schwerpunktkontrollen am Dienstag im Stadtgebiet von Bad Oeynhausen machten die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Feststellungen. Sie fertigten 17 Ordnungswidrigkeiten und erhoben 67 Verwarngelder.

So stellten die Beamten beispielsweis 44 Vorfahrtsverletzungen fest. Das waren etwas mehr als die Hälfte aller Verkehrsverstöße. Aber auch das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes, die Handynutzung oder die Missachtung des Rotlichtes wurden sanktioniert. Zu den überprüften Verskehrsteilnehmern zählten Auto- und Lastwagenfahrende ebenso wie Nutzer von Fahrrädern, Pedelecs und Elektrokleinstfahrzeugen.

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