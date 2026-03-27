Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: "Coffee with a cop": Polizei lädt zum Kaffee ein - Innenminister Reul kommt nach Minden

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Die Polizei gibt einen aus - am kommenden Mittwoch (1. April 2026) lädt die Polizei Minden-Lübbecke mit einem Oldtimer-Café-Mobil interessierte Bürgerinnen und Bürger auf dem Mindener Marktplatz zum Kaffee ein.

Anlässlich der landesweiten Aktion "Coffee with a cop" können Interessierte bei kostenlosem Latte Macchiato, Cappuccino, Kakao, Tee oder klassischem Kaffee zwischen 10 und 16 Uhr mit den hiesigen Gesetzeshütern ins Gespräch kommen. Auch Innenminister Herbert Reul hat seine Anwesenheit angekündigt. Zwischen 11 und 12 Uhr wird der Minister für die Fragen der Anwesenden ein offenes Ohr haben und sich deren Gesprächsthemen stellen.

Ebenfalls gerne mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen wollen vor Ort Landrat Ali Dogan, Mindens Bürgermeister Peter Kock, die ranghöchste Polizistin des Mühlenkreises, Polizeidirektorin Andrea Rosenboom, der Mindener Wachleiter, Erster Polizeihauptkommissar Michael Dammeier, sowie weitere Angehörige der unterschiedlichen polizeilichen Fachdienststellen - darunter auch Experten der Kriminalprävention, der Verkehrssicherheit und der Kontaktbeamte für interkulturelle und -religiöse Angelegenheiten.

Ziel ist es nicht nur, mitten im Stadtgeschehen sicht- und ansprechbar zu sein, sondern sich in angenehmer Atmosphäre auf direktem Wege auszutauschen, um sich den Wünschen und Problemen der Bürgerinnen und Bürger annehmen zu können.

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