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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Autofahrerinnen bei Kollision leicht verletzt

Espelkamp (ots)

(SN) Wegen eines Unfalls zwischen zwei Autos wurden die Beamten am Donnerstagmorgen nach Espelkamp gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge befuhr eine 18-jährige Renault-Fahrerin aus Stemwede gegen 7.20 Uhr die Straße "Strange" und beabsichtigte von dieser nach links auf die Erfmeyerstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi einer 23-jährigen Fahrerin aus Bad Essen, die auf der Erfmeyerstraße in Fahrtrichtung der Gestringer Straße unterwegs gewesen war.

Durch die Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und mittels RTW nach einer medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Beide Autos waren sichtbar beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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