POL-MI: Zwei Autofahrerinnen bei Kollision leicht verletzt
Espelkamp (ots)
(SN) Wegen eines Unfalls zwischen zwei Autos wurden die Beamten am Donnerstagmorgen nach Espelkamp gerufen.
Den Erkenntnissen zufolge befuhr eine 18-jährige Renault-Fahrerin aus Stemwede gegen 7.20 Uhr die Straße "Strange" und beabsichtigte von dieser nach links auf die Erfmeyerstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi einer 23-jährigen Fahrerin aus Bad Essen, die auf der Erfmeyerstraße in Fahrtrichtung der Gestringer Straße unterwegs gewesen war.
Durch die Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und mittels RTW nach einer medizinischen Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Beide Autos waren sichtbar beschädigt und mussten abgeschleppt werden.
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