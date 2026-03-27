Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dank Zeugenhinweis: Fahrt unter mutmaßlichem Drogenkonsum endet auf der Polizeiwache

Bad Oeynhausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge führte die Polizei am Donnerstagabend auf die Spur eines verdächtigen Fahrzeugs.

Dazu beobachtete der Zeuge, dass der Fahrer eines Opel auf der Dehmer Straße in Schlangenlinien fuhr und eine rote Ampel missachtete. Daraufhin wählte der Beobachter umgehend den Polizeinotruf 110.

Die entsandten Beamten konnten den 35-jährigen Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes schließlich antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle zeigte der Mann körperliche Einschränkungen, die auf einen mutmaßlichen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwilliger Drogenvortest vor Ort bestätigte letztlich die Vermutungen der Polizisten.

Der Verkehrsteilnehmer wurde schließlich zur Polizeiwache Bad Oeynhausen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Zudem leiteten die Gesetzeshüter ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell