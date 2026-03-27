PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dank Zeugenhinweis: Fahrt unter mutmaßlichem Drogenkonsum endet auf der Polizeiwache

Bad Oeynhausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge führte die Polizei am Donnerstagabend auf die Spur eines verdächtigen Fahrzeugs.

Dazu beobachtete der Zeuge, dass der Fahrer eines Opel auf der Dehmer Straße in Schlangenlinien fuhr und eine rote Ampel missachtete. Daraufhin wählte der Beobachter umgehend den Polizeinotruf 110.

Die entsandten Beamten konnten den 35-jährigen Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes schließlich antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle zeigte der Mann körperliche Einschränkungen, die auf einen mutmaßlichen Drogenkonsum hindeuteten. Ein freiwilliger Drogenvortest vor Ort bestätigte letztlich die Vermutungen der Polizisten.

Der Verkehrsteilnehmer wurde schließlich zur Polizeiwache Bad Oeynhausen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Zudem leiteten die Gesetzeshüter ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 11:37

    POL-MI: Zwei Autofahrerinnen bei Kollision leicht verletzt

    Espelkamp (ots) - (SN) Wegen eines Unfalls zwischen zwei Autos wurden die Beamten am Donnerstagmorgen nach Espelkamp gerufen. Den Erkenntnissen zufolge befuhr eine 18-jährige Renault-Fahrerin aus Stemwede gegen 7.20 Uhr die Straße "Strange" und beabsichtigte von dieser nach links auf die Erfmeyerstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Audi einer 23-jährigen Fahrerin aus Bad Essen, die auf der ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 13:00

    POL-MI: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

    Porta Westfalica (ots) - (SN) Mit einer Anzeige konfrontiert sehen wird sich ein Mazda-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag in Porta Westfalica. Gegen 16.30 Uhr überprüfte eine Streifenwagenbesatzung den Mindener auf dem Parkplatz der Wache in Hausberge, auf den er zuvor geleitet worden war. Dabei konnte er den Polizisten keinen gültigen Führerschein vorlegen. Auch bemerkten die Gesetzeshüter ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 11:38

    POL-MI: Frau wird Betrugsopfer von falschem Bankmitarbeiter

    Rahden (ots) - (SN) Eine Seniorin aus Rahden ist in der vergangenen Woche Opfer einer Betrugsmasche geworden. So erhielt die 80-jährige Dame am Donnerstagabend gegen 19 Uhr einen betrügerischen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters ihres angeblichen Bankinstitutes. Dabei erschlich sich der Betrüger das Vertrauen der Geschädigten und gab vor, dass zur Behebung eines Problems bei der Verwendung ihres Online-Bankings ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren