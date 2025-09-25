POL-MI: Zwei Totalschäden nach Kreuzungsunfall
Espelkamp (ots)
(DM) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in Vehlage, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden.
Ein Espelkamper fuhr gegen 07:45 Uhr mit seinem Skoda entlang der L770 auf die Kreuzung Vehlager Straße/ Oppenweher Straße zu. Zeitgleich war ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Osnabrück mit seinem Volkswagen unterwegs und beabsichtigte im Kreuzungsbereich auf die Landstraße zu fahren, auf der eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem querenden 25-jährigen Skoda-Fahrer.
Durch die Wucht der Kollision wurde der Skoda gegen den Mast eines Verkehrszeichens geschleudert. Trotz der erheblichen Schäden - beide Fahrzeuge mussten als Totalschaden abgeschleppt werden - erlitten die Fahrer lediglich leichte Verletzungen, die durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt wurde.
