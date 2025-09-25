PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Totalschäden nach Kreuzungsunfall

POL-MI: Zwei Totalschäden nach Kreuzungsunfall
  • Bild-Infos
  • Download

Espelkamp (ots)

(DM) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in Vehlage, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden.

Ein Espelkamper fuhr gegen 07:45 Uhr mit seinem Skoda entlang der L770 auf die Kreuzung Vehlager Straße/ Oppenweher Straße zu. Zeitgleich war ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis Osnabrück mit seinem Volkswagen unterwegs und beabsichtigte im Kreuzungsbereich auf die Landstraße zu fahren, auf der eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt ist. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem querenden 25-jährigen Skoda-Fahrer.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Skoda gegen den Mast eines Verkehrszeichens geschleudert. Trotz der erheblichen Schäden - beide Fahrzeuge mussten als Totalschaden abgeschleppt werden - erlitten die Fahrer lediglich leichte Verletzungen, die durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt wurde.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren