POL-MI: Von der Fahrbahn abgekommen

Lübbecke (ots) - (AB) Bei einem Verkehrsunfall in Lübbecke ist am Samstagmorgen ein 4-jähriges Kind von einem Pkw erfasst worden. Den Erkenntnissen nach hatte eine 59-jährige Frau aus Lübbecke gegen 9 Uhr mit ihrem Mercedes die Bohlenstraße (B 65) in Richtung Gehlenbeck befahren, als sie an der Kreuzung B 65/B 239 beabsichtigte, nach rechts auf die Berliner Straße abzubiegen. Zeitgleich war das radfahrende Kind in ...

