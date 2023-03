Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht Fahrer aus dem Verkehr

Bad Oeynhausen (ots)

Bei Verkehrskontrollen zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr hat die Polizei Minden-Lübbecke am Samstag im Bereich des ZOB den richtigen Riecher bewiesen. So gingen den Beamten des Verkehrsdienstes bei den abendlichen Überprüfungen zwei polizeilich bereits in Erscheinung getretene Fahrzeugführer ins Netz.

So wurde ein Bad Oeynhausener (30) bei einer E-Scooter-Fahrt unter mutmaßlichen Drogeneinfluss erwischt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Stemweder (30) wurde am Steuer eines BMW ertappt ohne in Besitz eines Führerscheins zu sein. Beide Fahrer haben nun eine Strafanzeige zu erwarten. Die erhält auch ein weiterer Fahrzeugführer nach einer vermeintlichen Manipulation an einem Elektrokleinstfahrzeug. Zwei Verwarngelder und drei Owi-Anzeigen wegen diverser Verkehrsverstöße komplettierten die Bilanz des Einsatzes.

