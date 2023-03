Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Fahruntüchtige verursachen Unfälle

Minden (ots)

Zwei Verkehrsunfälle, bei denen die Verursacher jeweils aufgrund von Alkohol oder Drogen fahruntüchtig waren, ereigneten sich in den Nachmittagsstunden des Montags.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 19.50 Uhr in die Hausberger Straße berufen. Vor Ort stellten die Beamten einen verunfallten Jeep sowie einen mutmaßlich alkoholisierten Fahrer fest. Dies wurde durch einen Alkoholtest bestätigt. Den Ermittlungen nach war der 33-jährige Bünder mit seinem Wagen auf der Hausberger Straße in Richtung Porta Westfalica unterwegs. In einer Linkskurve verlor er auf der regennassen Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in die linksseitige Leitplanke, die hierdurch beschädigt wurde. Auch am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Nach der Unfallaufnahme erfolgte eine Blutprobe und der Führerschein wurde einbehalten.

Bereits gegen 15.30 Uhr hatte sich auf der Ringstraße ein Unfall ereignet, bei dem eine Opel-Fahrerin vermutlich unter Drogeneinfluss am Lenkrad saß. So war die 28-jährige Petershägerin die Ringstraße in Richtung Marienstraße befahren. In Höhe der Hahler Straße wollte sie mit ihrem Corsa von der rechten auf die linke Fahrbahn wechseln. Hierbei kollidierte sie mit einem neben ihr fahrenden VW Multivan, an dessen Steuer ein 52-jähriger Mindener saß. Bei der Unfallaufnahme konnten die Einsatzkräfte drogentypische Ausfallerscheinungen bei der Frau feststellen und so wurde ihr auf der Polizeiwache Minden eine Blutprobe entnommen.

