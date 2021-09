Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt 334 Verstöße bei zwei Tempokontrollen fest

Hille (ots)

Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei in den vergangenen Tagen an der Straße Siebenackern in Rothenuffeln 334 Temposünder feststellen müssen. 39 Kraftfahrer erhalten in den nächsten Wochen Post in Form einer Anzeige. 295 Fahrer müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Am Mittwoch waren die Beamten des Verkehrsdienstes ab 10 Uhr bis in den Nachmittag hinein im Einsatz. Hier registrierten sie 142 Geschwindigkeitsverstöße. Davon entfielen 120 in den Bereich eines Verwarnungsgeldes. 22 Überschreitungen endeten mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf dem Straßenabschnitt beträgt 50 km/h.

Bereits am Sonntag hatten die Einsatzkräfte ihr Messgerät in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr an gleicher Stelle aufgebaut. Zur Bilanz dieses Tages gehörten 175 Verwarnungsgelder sowie 17 Anzeigen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell