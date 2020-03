Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hölzerner Unterstand gerät in Brand

Bad Oeynhausen (ots)

Ein hölzerner Unterstand auf einem Grundstück am Tempelhofer Weg ist am Dienstag in Brand geraten. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Laut den Erkenntnissen der gegen 17.45 Uhr verständigten Polizisten könnte möglicherweise eine Mülltonne der Ausgangsort des Brandes gewesen sein. Teile des an einer rückwärtigen Garagenwand angebrachten Unterstandes wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Mülltonne wurde komplett zerstört. Auch an einem Rasenmäher entstand Schaden. Zwei Personen wurden von einer Rettungswagenbesatzung vorsorglich untersucht. Da sie unverletzt waren, konnten sie zu Hause bleiben. Nach einer ersten Einschätzung der Beamten entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

