Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei mit Fahrradcodierung auf der Blaulichtmeile

Preußisch Oldendorf (ots)

Unter dem Motto "Kein Fahrrad ohne Nummernschild" beteiligt sich die Kreispolizeibehörde mit einer Codierungsaktion für Fahrräder am Stadtfest in Preußisch Oldendorf. Am Sonntag in der Zeit zwischen 11 und 15 Uhr bieten die heimischen Beamten des Kriminalkommissariats für Prävention diesen kostenlosen Service auf der "Blaulichtmeile" an.

Das "Nummernschild für Fahrräder" ist ein Aufkleber, der sich nicht rückstandsfrei wieder ablösen lässt. Ein derart registriertes Rad ist auf den ersten Blick als polizeilich erfasst zu erkennen und schreckt somit potenzielle Diebe ab, da das Entdeckungsrisiko deutlich erhöht wird.

Erfasste Fahrräder werden in eine Datenbank eingepflegt, sodass Fahrradbesitzer schnell ermittelt und aufgefundene Fahrräder in kurzer Zeit zugeordnet werden können.

Für die Kennzeichnung wird neben dem verkehrssicheren Fahrrad, einen Personalausweis oder Reisepass, sowie ein Eigentumsnachweis (z. B. Rechnungsbeleg) benötigt. Ferner sollte ein ausgefüllter Fahrradpass mitgebracht werden. Dieser kann aber auch noch vor Ort ausgefüllt werden.

Erst vor Kurzem war das Projekt in Preußisch Oldendorf offiziell vorgestellt worden. Ziel der Codierungen ist die Senkung der Fahrraddiebstähle. Bis Ende April wurden kreisweit bereits 8.887 Räder bei der Polizei registriert.

