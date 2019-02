Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei sucht Verletzten nach Unfallflucht in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:45 Uhr meldete der Fahrer eines Notarztfahrzeuges der Polizei einen Unfall mit Personenschaden auf der Straße Lange Wende in Arnsberg. Nach seinen Beobachtungen hatte der Fahrer eines Pkw beim Abbiegen von der Straße Zur alten Ruhr einen Fußgänger übersehen und angefahren. Der Fußgänger wurde dabei umgestoßen und erlitt Verletzungen an Kopf und Bein. Noch bevor sich der ebenfalls anwesende Notarzt um den Verletzten kümmern konnte, verließen die beiden Unfallbeteiligten im Fahrzeug des Beschuldigten die Unfallstelle. Die alarmierte Polizei nahm die Ermittlungen zum Fahrer des Unfallfahrzeuges ebenso wie zu dem verletzten Fußgänger auf. Die Polizei bitte in diesem Zusammenhang weitere Zeugen sowie insbesondere den bislang unbekannten beteiligten Fußgänger darum, sich möglichst umgehend mit der Polizei in Arnsberg unter der Rufnummer 02931/90200 in Verbindung zu setzen. (Mo.)

