POL-HSK: Alkoholisiert in Werbeplakat für Mineralwasser gefahren

In der Nacht zum Samstag wurde der Polizei ein verlassenes und verunfalltes Fahrzeug in Sundern am Selscheder Weg gemeldet. Offensichtlich war der oder die Fahrerin des Pkw nach dem Durchfahren einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte der Pkw gegen einen Zaun und in ein Werbeplakat für ein Mineralwasser. Das linke Vorderrad geriet dabei über eine Mauerkante, sodass das Fahrzeug nicht weiter bewegt werden konnte. Auf dem Werbeplakat war unter dem Motto "Freunde fürs Leben" eine Flasche Mineralwasser mit einem um den Flaschenhals gehängten Pkw-Schlüssel abgebildet. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte an der Halteranschrift in Sundern die tatsächliche Fahrzeugführerin angetroffen werden. Sie bestätigte den angenommenen Unfallhergang. Allerdings stellten die Beamten während dieser Sachverhaltsaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft der 21-jährigen unverletzten Fahrzeugführerin fest. Offensichtlich lag in dem Alkoholkonsum auch die Ursache für den Unfall. In der Folge wurde bei der Fahrerin eine Blutprobe angeordnet und ihr Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. Ob das Werbemotto für das Mineralwasser einen Einfluss auf den Unfallhergang oder die Unfallfolgen hatte, konnte polizeilich nicht geklärt werden. Der Gesamtschaden wird mit rund 13.000,- EUR angegeben. (Mo.)

