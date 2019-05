Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kontrolltag gegen Ablenkung im Straßenverkehr: Zwischenbilanz der Polizei Minden-Lübbecke

Kreis Minden-lübbecke (ots)

Im Rahmen des heutigen (8. Mai) landesweiten Kontrolltags gegen Ablenkung im Straßenverkehr hat die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke seit dem Morgen in verschiedenen Städten und Kommunen des Kreises Kontrollen durchgeführt. Bis um 12 Uhr stellten die Einsatzkräfte 49 Verstöße fest, bei denen die Verkehrsteilnehmer während der Fahrt unerlaubt zum Handy griffen. Die Beamten stoppten überwiegend Autofahrer, vereinzelt befanden sich aber auch Lkw- und Radfahrer unter den Verkehrssündern.

Für die Polizei NRW ist die Ablenkung durch mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet Schwerpunkt bei der Bekämpfung von Verkehrsunfällen. Die Überprüfungen der heimischen Ordnungshüter in Bad Oeynhausen, Lübbecke, Hüllhorst, Espelkamp, Hille, Porta Westfalica und Minden werden noch bis in die Abendstunden andauern. Eine abschließende Bilanz des Kontrolltags wird die Polizei am Donnerstag veröffentlichen.

