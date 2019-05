Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Einbruch in Bürgerbüro: Spaziergänger finden Aktenordner im Gebüsch

Minden (ots)

Nach einem Einbruch in das Bürgerbüro der Stadt Minden und dem Diebstahl von Ordner mit Meldedaten und Anträgen auf Personaldokumente am vergangenen Wochenende haben aufmerksame Spaziergänger am frühen Montagabend einen Teil der entwendeten Gegenstände in einem Gebüsch an der Weser in Porta Westfalica-Barkhausen aufgefunden.

Die Spaziergänger waren entlang der Weser unterwegs, als ihnen in der Nähe der Portabrücke einige Aktenordner auffielen. Daraufhin meldeten sie den Fund der Polizei. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. Wer die Ordner dort wann ablegte, ist unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell