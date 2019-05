Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Drogendealer von der Polizei in Wehdem festgenommen

Stemwede, Melle (ots)

Diverse Drogen mit einem Straßenverkaufswert bis zu 15.000 Euro haben Polizisten bei einer Kontrolle eines Autofahrers am Sonntag am Rande des Festivals "Hai in den Mai" in Stemwede-Wehdem gefunden. In dem Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Melle und bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten insgesamt rund 750 Gramm Marihuana, knapp 1000 Ecstasy-Tabletten sowie 170 Gramm einer bisher unbekannten Substanz. Zudem hatte der Meller noch 1.700 Euro Bargeld bei sich.

Der Beschuldigte befand sich offenbar auf dem Weg zum Festivalgelände, als bei dessen Überprüfung auf der Straße Heitkampsort den Ordnungshütern der Geruch von Marihuana aus dem Fahrzeuginneren entgegenströmte. Da ein Drogentest positiv verlief, wurde dem Meller eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Aufgrund des Drogenfundes wurde der einschlägig polizeibekannte 21-Jährige vorläufig festgenommen. Zu den Vorwürfen äußerte sich der Beschuldigte nicht. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam und einer Wohnungsdurchsuchung kam der arbeitslose Mann nach Absprachen zwischen der Staatsanwaltschaft und einem Haftrichter am Montagnachmittag wieder auf freien Fuß.

